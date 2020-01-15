Необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности — Меркель

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , ,

Необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

«Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности», — сообщила пресс-служба президента Украины.

Ранее гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина планирует перестраивать свою газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд куб. м. Кроме того, глава ОГСТУ считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд куб. м+ сохранится и после 2024 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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