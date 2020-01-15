Необходимо увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.



«Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности», — сообщила пресс-служба президента Украины.

Ранее гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина планирует перестраивать свою газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд куб. м. Кроме того, глава ОГСТУ считает, что транзит российского газа через ГТС Украины в объеме 40 млрд куб. м+ сохранится и после 2024 года.