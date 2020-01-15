Правительство России подало в отставку

Правительство России уходит в отставку, но будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.

«В этом контексте очевидно, что мы — как правительство Российской Федерации — должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — добавил он.

Медведев заявил, что президентом был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ». Когда они будут приняты, изменится баланс исполнительной, законодательной и судебной власти — отметил премьер. Для того, чтобы позволить президенту принимать все необходимые для реализации планов решения, действующее правительство в полном составе и подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ — заявил Медведев.

Дальнейшее решение по составу правительства, по словам Медведева, будет принимать президент. Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Президент также поблагодарил правительство Медведева за работу.

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в доме правительств.

Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза РФ. Этот пост он собирается предложить Медведеву. Предполагается, что на этом посту, Медведев будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности. Президент отметил, что если для ввода этой должности потребуются изменения в закон, он попросит поддержки депутатов.

Обычно кабинет министров уходит в отставку в связи с инаугурацией президента. Так делал и Медведев, в последний раз — в мае 2018 года. Случалось и такое, что главы государства распускали кабинет министров по собственной инициативе. Так было пять раз — Борис Ельцин отправил в отставку правительства Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко в 1998 году, Евгения Примакова и Сергея Степашина в 1999 году, Владимир Путин — правительство Михаила Касьянова в 2004 году. И лишь один раз до сегодняшнего дня кабинет министров уходил по собственной инициативе. 12 сентября 2007 года Михаил Фрадков подал президенту прошение об отставке правительства.