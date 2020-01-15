В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

В испанской провинции Таррагона (Каталония) произошел взрыв с последующим пожаром на нефтехимическом заводе IQOXE. По уточненным данным, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, пишет «Коммерсант».

Жертва погибла от того, что через полчаса после взрыва рухнул ее дом. Среди пострадавших один находится в очень тяжелом состоянии, отмечает издание. Все раненые являются работниками химического завода. Также сообщается о нескольких пропавших без вести.

Глава правительства Каталонии Ким Торра направился к месту взрыва. С господином Торрой связался генсекретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, он сообщил о готовности оказать необходимую поддержку.