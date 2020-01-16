20120-01-16: Brent торгуется по $64 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром выросли в цене до 64,46 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,72%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,24 доллара за баррель, прибавив 0,74%.

Нефтяные цены повышаются сегодня после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, пишет «Investing.com».

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $64,49 за баррель, что на $0,49 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,49 (0,76%), до $64 за баррель.

Фьючерс на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,45 (0,78%) — до $58,26 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $57,81 за баррель, опустившись на $0,42 (0,72%) по сравнению с предшествующей сессией.

Вчера президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

После публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США цены на нефть снизились до минимумов за 6 недель

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов — на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго — на 1,3 млн баррелей.