2020-01-16: Николаевская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Январь 16, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-01-16: Николаевская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

16 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались практически во всех регионах Украины. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Николаевской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Николаевская область заняла 17-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (25,18 грн/л), Сумской (25,22 грн/л) и Херсонской (25,3 грн/л), областях.

16-1

 

 

16-2

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Николаевской области за день составило 0,2 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,58 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

16-3

Сегодняшняя цена на 1,64 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 17 декабря и составляла 27,22 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

      • Mango (23.69)
      • PRIME (24.4)
      • БРСМ-Нафта (24.49)
      • Кворум (24.62)
      • ANP (24.95)
      • Укрнафта (24.99)
      • Дункан-ойл (25.0)
      • Авиас Плюс (25.0)
      • AMIC (25.49)
      • Маркет(25.75)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 23,69 грн/л. до максимальных 27,79 грн/л.

16-4

Автор:

(Всего статей: 7599)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: