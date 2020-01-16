2020-01-16: Николаевская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

16 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались практически во всех регионах Украины. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Николаевской области.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Николаевская область заняла 17-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (25,18 грн/л), Сумской (25,22 грн/л) и Херсонской (25,3 грн/л), областях.
Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Николаевской области за день составило 0,2 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,58 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,64 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 17 декабря и составляла 27,22 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (23.69)
- PRIME (24.4)
- БРСМ-Нафта (24.49)
- Кворум (24.62)
- ANP (24.95)
- Укрнафта (24.99)
- Дункан-ойл (25.0)
- Авиас Плюс (25.0)
- AMIC (25.49)
- Маркет(25.75)
Розничные цены на бензин А-92 на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 23,69 грн/л. до максимальных 27,79 грн/л.