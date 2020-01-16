АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ: Геннадий Рябцев – о новом транзитном газовом контракте Украины

«Факт наличия подписи советника президента под политическим протоколом, заключенным в Берлине, очень о многом говорит. Эта подпись стала свидетельством того, что решение о подписании соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже согласовано на уровне высшего политического руководства стран.

Так начинает беседу с «АиФ в Украине» профессор кафедры общественного управления Национального университета «Киево-Могилянская академия», директор специальных проектов научно-технического Центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Геннадий, но в ноябре 2019 г. вы прогнозировали, что в ближайшее время такой контракт вряд ли будет подписан. Почему же все-таки это случилось?

Я сомневался в подписании этого контракта до встречи экспертов при СНБО Украины. Она состоялась накануне рождественских праздников (до 25 декабря. – Ред.). И во время нее были продемонстрированы как большие опасения «Нафтогаза» в отношении возможности подписания такого соглашения, так и большое желание политического руководства страны это соглашение заключить. То есть, после того, как мнения сторон были услышаны, не осталось никаких сомнений в том, что соглашение будет подписано – вне зависимости от желания или интересов «Нафтогаза» Украины.

Снова сработала «политическая воля»?

Не люблю это словосочетание — однако, да, сработала.

Хотелось бы поговорить о плодах этого соглашения. Кому оно было нужнее? Европа была больше всего в этом заинтересована?

Да, безусловно.

И «Нафтогаз» берет на себя все риски?

Нет, «Нафтогаз» не берет на себя никаких рисков. Давайте по очереди: описывая возможные сценарии начала года, я и мои коллеги указывали на то, что Европейский союз пока не в состоянии отказаться от российских энергоносителей. Несмотря на все меры, предпринимаемые государствами-членами ЕС, европейцы все еще нуждаются в российских углеводородах, поэтому будут делать все возможное для сохранения как транзита, так и введения в действие обходных трубопроводов. Понятно, что присутствие представителей Еврокомиссии на трехсторонних переговорах, фактически, вынудило стороны договариваться. И, в принципе, это давление (в том числе и на украинских переговорщиков) – не скрывалось. Несмотря на большое количество заявлений о том, что ЕС поддерживает стремление Украины к сохранению транзита, понимает всю важность этого для украинской стороны – в первую очередь, европейцы были заинтересованы в поставках российского газа, а не в получении Украиной каких-либо средств от этого самого транзита.

И РФ тоже вынудили к подписанию этого соглашения?

Нет. Кстати, косвенным подтверждением того, что Европа была заинтересована в этом, явилось опубликованное накануне Нового года (по-моему, в начале декабря) исследование, в котором были скрупулезно подсчитаны потери каждой из сторон в случае, если соглашение не будет заключено. И суммы этих потерь были наибольшими как раз для российской стороны. Поскольку санкции против РФ никто не отменял, а углеводороды являются основным источником поступления для бюджета РФ, отказ от такого соглашения обернулся бы для России значительными финансовыми потерями. Особенно если учесть оперативно введенные американские санкции против компании Allseas Group, которая осуществляла прокладку подводной части «Северного потока-2». Они, фактически, означали, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» в 2020 г. ставится под очень большой вопрос.

По поводу интересов США: это политическое решение или вопрос экономической конкуренции за европейский рынок газа?

Здесь соединились политические и экономические интересы, безусловно. Это – и элемент геополитики (кстати, давления не только на РФ, но и на Евросоюз, в первую очередь, на Германию). Потому что есть целый ряд вопросов для торга, в т.ч. и с ЕС, в рамках торговой войны. И это – прекрасный «аргумент» в споре между США и ЕС, в вопросе пошлин и связанных с ними торговых ограничений. А что касается непосредственной конкуренции на рынке газа, то, все-таки, между государствами, которые добывают и продают природный газ она, в первую очередь, идет не на европейском рынке. Рынок ЕС по сравнению, к примеру, с азиатским – намного меньше. Да и экспортные способности США пока еще недостаточны для того, чтобы обеспечивать все возможные направления экспорта сжиженного природного газа.

В будущем это изменится?

Конечно, поле создания необходимой инфраструктуры по сжижению природного газа на Атлантическом побережье США. А это – дело ближайших двух – трех лет.

Настолько близкая перспектива?

Да. И после этого природный газ, добытый на американском континенте, вполне может составить конкуренцию российскому на европейском рынке. Но, опять же, это дело не января 2020 года, а вопрос среднесрочной перспективы. Здесь очень многое завязано на том, какими темпами будет совершенствоваться технология добычи газа из нетрадиционных источников. Имеется в виду центрально-бассейновый и шельфовый газ, сланцевый газ.

Если эти технологии позволят сократить себестоимость добычи хотя бы еще на треть – думаю, сжиженный природный газ сможет составить конкуренцию трубопроводному. Особенно российскому – учитывая рост себестоимости его добычи на территории РФ, плюс – большое «плечо» транспортировки, а, следовательно, необходимость поддержания в надлежащем состоянии очень разветвленной трубопроводной транспортной системы РФ. Она же составляет десятки тысяч километров трубопроводов, за которыми нужно следить, которые нужно модернизировать, которым необходимо обеспечивать безопасность.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Украине – самые большие неразведанные запасы газа в мире. Это – газогидраты Черного моря. И сейчас разрабатывается технология (она на стадии завершения) вытеснения из газогидратов метана с помощью углекислого газа. Можем ли мы в будущем тоже стать полноправным игроком на газовом рынке?

По большому счету, Украина занимает по газовым ресурсам второе место в Европе. Другое дело, что существует понятие «экономически целесообразной» добычи. Да, газа у нас много, но гигантских месторождений нет. Этот газ рассредоточен У нас, в основном, средние малые месторождения, а так же центрально-бассейновый газ, который распределен в плотных песчаниках. Да, действительно, есть газогидраты. Да, есть большие ресурсы газа на шельфе, которые можно разрабатывать.

Но здесь две проблемы: первая – аннексия Крыма и связанная с ней потеря возможности разрабатывать весь шельф. Одна из наших утраченных буровых установок («Незалежність» и «Петро Годованець»), если не ошибаюсь, находится в 80 км от побережья Одесской области. Где там и что теперь разрабатывать? Этот вопрос решить сложно – возникали идеи, к примеру, предложить одной из транснациональных компаний разработку шельфових участков и зафиксировать невозможность этого, а потом через суды потребовать реализацию. Однако эти идеи больше напоминают прожекты, и дальше их высказывания пока дело не идет.

Вторая проблема – высокая себестоимость добычи такого газа, а также несовершество технологии его вытеснения из газогидрата. Да, такая экспериментальная технология существует. В частности, у нас, если не ошибаюсь, этим занимался Институт газа Академии наук. А в Японии даже были попытки опытно-промышленной разработки подобных месторождений, если их так можно назвать. Но дальше этих опытных технологий дело не пошло. Туда необходимо вкладывать большие средства – не только в разработку месторождений, но и в научное сопровождение, создание соответствующего оборудования, подготовку специалистов. То есть, это — длительный процесс. И он, к сожалению (при ограниченности ресурсов и наличии других проблем) для Украины, на мой взгляд, сейчас пока — неподъемная задача. Обеспечить добычу газа из газогидратов в ближайшее десятилетие уж точно не удастся, по вполне объективным причинам. Для этого нужно стать мировым лидером в разработке соответствующих технологий, не говоря уж о решении других проблем страны.