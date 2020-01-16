Беларусь планирует в январе возобновить переговоры с РФ по газу

Беларусь планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике.

Об этом заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич, пишет Прайм.

«Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — сказал Каранкевич журналистам.

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

Ранее «Терминал» писал, представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России не удалось сегодня достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории РБ. Переговоры будут продолжены в ближайшее время.