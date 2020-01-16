ЕБРР в 2019 году инвестировал 680 млн евро в украинскую «зеленую» индустрию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

Об этом пишут ЭлектроВести, ссылаясь на слова старшего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова.

«Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. €680 млн от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к «зеленой» категории (проекты с экологической составляющей – ред.), что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР», – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

«Терминал» писал, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Глобальным экологическим фондом (GEF) профинансируют программу поддержки развития биоэнергетики на сумму $55,8 млн. Об этом сообщила ассоциированный директор, заместитель главы ЕББР в Украине Леся Кузьменко на официальном открытии программы «Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике»