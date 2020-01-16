Енергоатом у 2019р майже вдвічі збільшив платежі до бюджетів усіх рівнів

За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомила пресслужба НАКу.

Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).

При цьому, дохід Компанії зріс незначно – лише на 10%. За оперативними даними, обсяг реалізації Енергоатомом товарної продукції за підсумками 2019 року склав 48 млрд 764 млн грн (без врахування ПДВ), тоді як у 2018 році цей показник склав 44 млрд 122 млн грн.

У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об’єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.

У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС – 102%; Рівненська АЕС – 102%; Южно-Українська АЕС – 100,7%; Хмельницька АЕС – 102,6%.