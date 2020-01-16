Литва ведет диалог с Минском о помощи в обеспечении нефтью и газом

Вильнюс и Минск ведут диалог по вопросу поставок энергоресурсов в Белоруссию через Литву.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс, пишет АНГИ.

«По вопросу диверсификации обеспечения энергоресурсами — нефтью, газом — мы говорим с нашими соседями и готовы к сотрудничеству», — отметил он.

По словам главы МИД, такая диверсификация важна для Беларуси «как в практическом, так и в политическом плане». «Это в какой-то мере могло бы уменьшить зависимость, которая не снижается, Белоруссии от поставок энергоресурсов восточным соседом», — передает слова Линкявичюса АНГИ.

Читайте в «Терминале», правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.