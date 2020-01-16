МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне в 1 миллион баррелей в сутки, на текущий год прогноз — 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Об этом говорится в январском докладе агентства, пишет Прайм.

«Мировой спрос на нефть, согласно оценкам, вырос на 965 тысяч баррелей в день (округлено до 1 миллиона баррелей в день) в 2019 году, что меньше по сравнению с 1,1 миллиона баррелей в день в 2018 году. В 2020 году мы ожидаем, что рост ускорится до 1,2 миллиона баррелей в день, что ниже среднего значения за десять лет в 1,5 миллиона баррелей в день», — говорится в докладе.

Страны ОПЕК в декабре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 81% с 61% в ноябре, говорится в докладе.

При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в декабре снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем — до 29,44 миллиона баррелей в сутки.

«Добыча нефти ОПЕК упала в декабре после того, как Саудовская Аравия сократила добычу в преддверии более глубоких сокращений ОПЕК+, которые вступили в силу в январе», — поясняет агентство.

В декабрьском докладе сообщалось, что страны ОПЕК в ноябре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 54%. Таким образом, ОПЕК скорректировала свои показатели.

«Терминал» писал, лучший способ обеспечить безопасность поставок нефти — это совместная работа производителей и потребителей, и в этом важную роль играет Международное энергетическое агентство (МЭА).