МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году

Обновлено: Январь 16, 2020. Тэги: , , ,

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне в 1 миллион баррелей в сутки, на текущий год прогноз — 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Об этом говорится в январском докладе агентства, пишет Прайм.

«Мировой спрос на нефть, согласно оценкам, вырос на 965 тысяч баррелей в день (округлено до 1 миллиона баррелей в день) в 2019 году, что меньше по сравнению с 1,1 миллиона баррелей в день в 2018 году. В 2020 году мы ожидаем, что рост ускорится до 1,2 миллиона баррелей в день, что ниже среднего значения за десять лет в 1,5 миллиона баррелей в день», — говорится в докладе.

Страны ОПЕК в декабре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 81% с 61% в ноябре, говорится в докладе.

При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в декабре снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем — до 29,44 миллиона баррелей в сутки.

«Добыча нефти ОПЕК упала в декабре после того, как Саудовская Аравия сократила добычу в преддверии более глубоких сокращений ОПЕК+, которые вступили в силу в январе», — поясняет агентство.

В декабрьском докладе сообщалось, что страны ОПЕК в ноябре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 54%. Таким образом, ОПЕК скорректировала свои показатели.

«Терминал» писал, лучший способ обеспечить безопасность поставок нефти — это совместная работа производителей и потребителей, и в этом важную роль играет Международное энергетическое агентство (МЭА).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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