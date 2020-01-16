Нафтогаз планував пустити майно Газпрому «з молотка» — Вітренко

НАК «Нафтогаз України» планував реалізувати заарештовані активи ПАТ «Газпром» через аукціони як заставне майно, якби російська компанія не погодилася виплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це в інтерв’ю Гордон.com розповів виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Було накладено арешти в Нідерландах та Великій Британії. Ще у Швейцарії, але там активів не знайшли, у підсумку наклали арешт за принципом: якщо активи з’являться або їх знайдуть – на них накладуть арешт. Така сама ситуація була в Люксембурзі: у разі появи активів їх би заарештували, росіяни тоді навіть відклали випуск спеціальних єврооблігацій, щоб цих активів у них не забрали. Далі ми б реалізовували заарештовані активи Газпрому за допомогою аукціону як заставне майно», — сказав Вітренко.

Він додав, що активи у Великій Британії були для росіян надважливими, тому вони погодилися переказати на рахунок англійського суду сотні мільйонів доларів, які автоматично потрапили до НАК після того, як закінчився розгляд апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної справи.

«Наприклад, активи «Південного потоку» та «Північного потоку», а це реальні газогони, якими йде газ і щодо яких щокварталу виплачують дивіденди. Це величезні суми, майже $150 млн за кожний квартал. Тобто це реальні активи, а не просто папірці. Для того щоб мати можливість розподілити дивіденди, вони (представники Газпрому — ред.) погодилися переказати сотні мільйонів доларів на рахунок у банку, які до нас автоматично потрапляють», — зазначив Вітренко.

Він також пояснив, чому не був заарештований газогін у Польщі.

«Питання в тому, які активи ми заарештовували. Наприклад, у Польщі це був реальний газогін, який прокладено територією цієї країни і який є дуже важливим для офіційної Варшави. Тобто, наприклад, якщо заарештовувати газогони через Нідерланди, які пролягають дном Чорного моря, то Нідерландам від цього ні гірко, ні солодко. А коли поляки розуміють, що ми заарештовуємо газогін, який прокладено безпосередньо через Польщу, – тут уже інша ситуація», — зазначив виконавчий директор Нафтогазу.

В Україні нічого не заарештовували з кількох причин.

«По-перше, Антимонопольний комітет оштрафував Газпром на $6 млрд, а отже, сам усе заарештовує і продає. Він навіть устиг заарештувати акції, що належали Газпрому, і продати їх із аукціону. Гроші нашому держбюджету тоді надійшли», — зазначив Вітренко.

Він також нагадав, що наразі Росія виплатила борг за Стокгольмським арбітражем разом зі штрафними санкціями, тож усі взаємні судові претензії знято.