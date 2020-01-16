«Оператор ГТС» считает нецелесообразным строительство интерконнектора «Польша-Украина»

Обновлено: Январь 16, 2020. Тэги: , , ,

«Оператор ГТС» считает нецелесообразным строительство интерконнектора «Польша-Украина»

Интерконнектор «Польша-Украина» является экономически необоснованным проектом, считает генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Сегодня один уважаемый мной эксперт эмоционально доказывал необходимость срочно начать строить интерконнектора «Польша-Украина». Мол, пока у оператора ГТС есть деньги, нужно срочно строить. Я еще раз объяснил свою позицию по этому проекту: в Украине уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать украинскую систему к 6,6 млрд м3 газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны», — написал Макогон.

Он отметил, что указанный объем в 6,6 млрд м3 — это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноуйсце.

«При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд м3 текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта», — добавил руководитель «Оператора ГТС».

Кроме того, по его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступной возможность виртуального импорта из Польши.

«Это означает, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня из нас в Польшу идет 9 млн м3 в сутки, так что эти же 9 млн м3 могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд м3 в год. Итак, есть смысл строить по 200 млн долларов еще один газопровод мощностью 5-8 млрд м3 в год, если и текущие доступные стоят невостребованными?… Уверен, что при текущем менеджменте «Оператора ГТС Украины» и Наблюдательного Совета МГУ такие экономически необоснованные проекты не пройдут», — подчеркнул Макогон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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