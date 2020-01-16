Вітренко розповів, яку роль відіграв Стокгольмський арбітраж у переговорах з Газпромом

Газпром не міг відмовитися від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, бо під загрозою опинилися б його активи за кордоном Росії, і це було використано як аргумент у перемовинах щодо транзиту газу.

Про це в інтерв’ю Гордон.com розповів виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Якби на міжнародні арбітражі можна було наплювати, то під час «нормандського саміту» або в межах тристоронніх переговорів росіяни не ставили б першою умовою відмову від арбітражів. Тобто для них це була велика проблема, а для нас – серйозний аргумент у переговорах», — сказав Вітренко.

Він зазначив, що Газпром не міг просто відмовитися від виконань рішень Стокгольмського арбітражу.

«Є велика різниця між невиконанням зобов’язань із боку Росії як держави і невиконанням зобов’язань із боку Газпрому як комерційної компанії. У Газпрому немає так званого суверенного імунітету, і його активи за кордоном (а таких активів багато) можна забрати в рахунок погашення боргу, що ми успішно й почали робити і завершили б у разі непідписання контракту про транзит газу», — розповів виконавчий директор Нафтогазу.

Він також прокоментував можливість оплати Росією боргу газом.

«Якою б не була операція, вона має бути не менш гарантованою, ніж отримання грошей. Тому, якби ми розглядали питання погашення боргу у вигляді газу, вимагали б безумовної гарантії у закордонного банку. Тобто, якби постачання газу не було, ми забирали б гроші в західному банку», — зазначив Вітренко.

Крім того, якби було обрано варіант погашення боргу газом, постало б питання ціни на газ.

«Вона має бути дуже вигідною, умовно кажучи: вартість газу для нас має бути вищою, ніж $2,9 млрд, передбачені за арбітражем», — додав виконавчий директор НАК.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ «Газпром» про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом «качай або плати». Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.

При підписанні нового «газового» контракту у грудні 2019 року російська та українська сторони домовилися відмовитися від судових суперечок одна проти одної за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року, у тому числі — зняти арешт з активів Газпрому.

Водночас, згідно з цими ж домовленостями, Росія виплатила Україні майже 3 млрд доларів на виконання рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 року.

Читайте в «Терміналі» ще, НАК «Нафтогаз України» планував реалізувати заарештовані активи ПАТ «Газпром» через аукціони як заставне майно, якби російська компанія не погодилася виплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу.