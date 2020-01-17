Китай откроет нефтегазовую отрасль зарубежным компаниям

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , ,

Китай откроет нефтегазовую отрасль зарубежным компаниям

Китай откроет сферу нефтегазовой разведки и добычи для частных и зарубежных компаний.

Об этом пишет АНГИ, ссылаясь на Министерство природных ресурсов КНР.

С 1 мая 2020 года права на добычу нефти и газа смогут получить как китайские, так и зарегистрированные на территории страны зарубежные компании с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($42,86 млн).

До сих пор на нефтегазовом рынке Поднебесной доминирующее положение занимают государственные компании. Иностранные компании могут получить к нему доступ только при условии ведения деятельности совместно с китайскими компаниями. Открытие рынка с 1 мая текущего года позволит покончить с монополией государства и окажет дополнительное стимулирующее действие на рынок, пишет ChinaPRO.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2019 г., объем добычи сырой нефти в Китае достиг 16,19 млн тонн. Это на 0,3% больше, чем в октябре 2018 года. За десятый месяц прошлого года в Поднебесной переработано 52,13 млн тонн сырой нефти. Данный показатель на 4% больше, чем годом ранее. За январь-октябрь 2019 года общий объем добычи в стране составил 159,29 млн тонн.

К 2020 году Китай увеличит добычу нефти до 200 млн тонн ежегодно. В 2018 году в стране добыто 190 млн тонн нефти.

Напомним, что по итогам января-сентября 2019 году, в Поднебесной объем добычи сырой нефти составил 143 млн тонн. Это на 1,2% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. Таким образом, в стране прекратилась тенденция падения объема производства сырой нефти, которая наблюдалась на протяжении трех лет подряд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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