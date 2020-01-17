Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , ,

Мінекоенерго досліджує можливості розвитку водневої енергетики

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля відбулася нарада, де обговорили, який потенціал для розвитку водневої енергетики має наша держава. 

«Міністр Олексій Оржель дав доручення перезапустити процес співпраці Міністерства з нашими науковими організаціями, — розпочав з цих слів нараду заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин. — Для Міністерства воднева енергетика та водневі технології є цікавим напрямком, і ми хочемо розібратись детально, що треба зробити для його розвитку. Та як бачимо, уже зараз інтерес до водню величезний — у повному залі зібралися і представники науки, і бізнесу, і громадськості, і журналісти».

Сьогодні у світі є багато способів використання водню – це і додавання 5-10% водню до природного газу, що транспортується трубопровідним транспортом, і застосування водневих технологій для акумуляції та передачі «зеленої» енергії, виробництва металургійної, хімічної продукції, а також — у транспортному секторі.

Водень успішно використовують як сировину вже багато років. Його можна отримати, виділивши з викопного палива і біомаси, термохімічним способом. Але особлива увага у всьому світі прикута до технологій отримання та використання так званого зеленого водню. Є багато варіантів його отримання, наприклад, завдяки електролізу води з використанням енергії сонця або вітру. Це позитивно впливає на екологію, бо забезпечує скорочення викидів парникових газів, а отже, декарбонізацію енергетики, промисловості та транспорту. Україна для цього має як сировинну базу, так і науковий потенціал.

«Для Мінекоенерго воднева енергетика – це майбутнє, куди рухається весь світ. Наприклад, про потенціал водню для декарбонізації економіки Міністр Олексій Оржель спілкувався з новою Єврокомісаркою з енергетики Кадрі Сімсон на полях Х сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA, яка тривала 10-12 січня 2020 року у місті Абу-Дабі. Але першим кроком для Міністерства має стати науково-технічна складова, дослідження та розуміння процесів, куди ми рухаємося, — продовжив нараду Олексій Рябчин. – Міністерство не планує займатися комерціалізацією технологій, для цього є бізнес та господарюючі суб’єкти. Для нас це клопітка робота по гармонізації стандартів, забезпечення правил безпеки та інтеграції питання водневої енергетики в стратегію розвитку сектору».

Власне, за стратегічний напрямок розвитку водневої енергетики відповідатиме заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України Сергій Масліченко, який теж був присутній на нараді.

Автор:

(Всего статей: 7613)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: