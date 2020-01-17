Нефтехранилище объемом 3,2 млн. баррелей нефти будет открыто на иранском острове Кешм

Глава иранской Зоны свободной торговли Кешм Хамид-Реза Момени заявил, что первое на острове нефтехранилище объемом 3,2 млн. баррелей будет запущено в ближайшие 20 дней.

Об этом пишет «Иран.ру», ссылаясь на агентство IRIB.

Выступая в кулуарах 2-ой специализированной конференции по внедрению инвестиционных возможностей острова Кешм в области нефти, газа и нефтехимии, чиновник заявил, что мощность этого объекта может быть увеличена до шести миллионов баррелей на следующем этапе и до 20 миллионов на третьем этапе.

Отметив, что этот объект может быть использован для снабжения топливом судоходного флота страны, Момени сказал, что топливоподающий блок объекта в настоящее время функционирует с мощностью 52 000 тонн.

Отметив, что на острове Кешм и вокруг него расположено 17 месторождений углеводородов, чиновник сказал: «Эти месторождения содержат значительные запасы, которые могут помочь «прокормить» нефтехимические и нефтеперерабатывающие установки».

Мо’мени также объявил о запуске двух доков, один на 70 000 тонн, а другой на 35 000 тонн, в Свободной зоне Кешма в течение следующих пяти месяцев.

«Строительство пяти нефтехимических комплексов и четырех нефтеперерабатывающих заводов на острове также стоит в повестке дня на предстоящий 1399 иранский календарный год (начинается 19 марта)», — сказал чиновник.

По словам организаторов, 2-ая специализированная конференция, посвященная внедрению инвестиционных возможностей острова Кешм в области нефти, газа и нефтехимии, посвящена презентации решений по финансированию энергетических проектов в эпоху санкций, а также рассмотрению проблем на пути реализации таких проектов в Свободной экономической зоне Кешм.

На конференции этого года официальные лица, руководители и эксперты со всей страны обсуждают и исследуют вопросы развития острова с акцентом на нефтяную, газовую и нефтехимическую отрасли, их проблемы и возможности, а также способы финансирования проектов в эпоху санкций.

Ранее «Терминал» писал, Иран все еще продает свою нефть, несмотря на санкции США в отношении экспорта страны. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири. «Несмотря на давление Америки … и наложенные на наш экспорт нефти санкции, мы все еще продолжаем продавать нашу нефть другими способами … когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь штрафов Америки», — сказал Джахангири.