Норвегия нарастила добычу жидких углеводородов в декабре на 4,8%

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , ,

Норвегия нарастила добычу жидких углеводородов в декабре на 4,8%

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре, по предварительным данным, вырос на 95 тысяч баррелей в день, или на 4,8% по сравнению с окончательными данными за ноябрь, составив 2,082 миллиона баррелей в сутки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на доклад Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 8,9% выше прогноза организации.

Согласно итоговым данным за ноябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,987 миллиона баррелей в день.

В том числе средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,759 миллиона баррелей в день, что на 12,7% выше прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 296 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 27 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в декабре газа составил 345,5 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 0,7% выше прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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