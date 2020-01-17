Норвегия нарастила добычу жидких углеводородов в декабре на 4,8%

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре, по предварительным данным, вырос на 95 тысяч баррелей в день, или на 4,8% по сравнению с окончательными данными за ноябрь, составив 2,082 миллиона баррелей в сутки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на доклад Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 8,9% выше прогноза организации.

Согласно итоговым данным за ноябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,987 миллиона баррелей в день.

В том числе средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,759 миллиона баррелей в день, что на 12,7% выше прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 296 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 27 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в декабре газа составил 345,5 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 0,7% выше прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.