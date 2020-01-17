Отто А. Ватерландер призначений виконавчим директором з трансформації групи Нафтогаз

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , ,

Отто А. Ватерландер призначений виконавчим директором з трансформації групи Нафтогаз

Отто А. Ватерландер призначений виконавчим директором з трансформації групи Нафтогаз. До цього він працював у McKinsey & Company, де надавав послуги клієнтам з різних країн, чий бізнес пов’язаний з ринками нафти, газу та комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

У Нафтогазі Отто Ватерландер відповідатиме за трансформаційні проекти групи, зокрема впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів. Він також керуватиме та братиме участь в ініціативах розвитку, які спрямовані на зростання вартості компаній групи Нафтогаз, підвищення ефективності бізнесу та цінності для акціонерів.

Отто Ватерландер має 30-річний досвід роботи в різних сегментах нафтогазової галузі. Має великий досвід управління трансформацією, збільшення ефективності операційної та комерційної діяльності, а також розвитку бізнесу. Зарекомендував себе як фахівець з питань укладання та арбітражного супроводження довгострокових контрактів на ринку природного газу та СПГ.

До приходу в Нафтогаз пан Ватерландер був старшим партнером у McKinsey & Company і брав участь в управлінні нафтогазовим напрямком на міжнародному рівні, а ще раніше — партнером з енергетичного напрямку в Booz & Company. Свою кар’єру він почав у травні 1990 року в Royal Dutch Shell, де працював на різних посадах в Нідерландах та Венесуелі до кінця 1997 року.
Отто Ватерландер здобув ступінь магістра з економіки підприємства в Університеті Еразма Роттердамського; володіє голландською, англійською, німецькою та іспанською мовами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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