Отто А. Ватерландер призначений виконавчим директором з трансформації групи Нафтогаз. До цього він працював у McKinsey & Company, де надавав послуги клієнтам з різних країн, чий бізнес пов’язаний з ринками нафти, газу та комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

У Нафтогазі Отто Ватерландер відповідатиме за трансформаційні проекти групи, зокрема впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів. Він також керуватиме та братиме участь в ініціативах розвитку, які спрямовані на зростання вартості компаній групи Нафтогаз, підвищення ефективності бізнесу та цінності для акціонерів.

Отто Ватерландер має 30-річний досвід роботи в різних сегментах нафтогазової галузі. Має великий досвід управління трансформацією, збільшення ефективності операційної та комерційної діяльності, а також розвитку бізнесу. Зарекомендував себе як фахівець з питань укладання та арбітражного супроводження довгострокових контрактів на ринку природного газу та СПГ.

До приходу в Нафтогаз пан Ватерландер був старшим партнером у McKinsey & Company і брав участь в управлінні нафтогазовим напрямком на міжнародному рівні, а ще раніше — партнером з енергетичного напрямку в Booz & Company. Свою кар’єру він почав у травні 1990 року в Royal Dutch Shell, де працював на різних посадах в Нідерландах та Венесуелі до кінця 1997 року.

Отто Ватерландер здобув ступінь магістра з економіки підприємства в Університеті Еразма Роттердамського; володіє голландською, англійською, німецькою та іспанською мовами.