Размер глобальных инвестиций в ВИЭ в 2019 году вырос на 1%

Компания BloombergNEF (BNEF) опубликовала данные об инвестициях в ВИЭ в мире в 2019 году.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Инвестиции в возобновляемую энергетику (без учёта крупных ГЭС) в прошлом году составили 282,2 млрд долларов США, что на 1% больше, чем в 2018 году. На крупнейшем мировом рынке (Китай) инвестиции упали, а на втором по размеру (США) достигли нового рекорда.

Рекордный рост инвестиций был отмечен в офшорной ветроэнергетике. Они составили 29,9 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2018 году.

Впервые за десять лет инвестиции в ветроэнергетику (материковую и офшорную) превзошли инвестиции в солнечную энергетику. Вложения в ветер, благодаря морскому сегменту, выросли на 6% до $138,2 млрд, а в солнце снизились на 3% до $131,1 млрд. Падение капитальных затрат в ветровой и солнечной энергетике вероятно привело к тому, по итогам 2019 года в мире было построено суммарно 180 ГВт ветровых и солнечных электростанций, на 20 ГВт больше, чем в 2018 году, считает BNEF.

Китай снова стал крупнейшим инвестором в возобновляемые источники энергии — в 2019 году, он инвестировал 83,4 миллиарда долларов, но это оказалось на 8% меньше, чем в 2018 году, и самым низким показателем с 2013 г. Инвестиции в ветроэнергетику в КНР выросли на 10% до 55 миллиардов долларов, а в солнечную энергетику упали на 33% до 25,7 млрд, что представляет собой всего лишь треть китайских инвестиций в солнце в рекордном 2017 году.

США – вторая по величине страна-инвестор – потратила на ВИЭ $55,5 млрд, что на 28% больше, чем в 2018 году. «Примечательно, что в этот третий год президентства Трампа, который не особо поддерживал возобновляемые источники энергии, инвестиции в чистую энергию США установили новый рекорд», — отметил Этан Зиндлер, глава американского представительства BNEF.

В 2019 году Европа отстала от США, инвестировав в ВИЭ 54,3 миллиарда долларов, на 7% меньше, чем в 2018 году. Лидером стала Испания с 8,4 млрд долларов вложений, что на 25% больше, чем в 2018 году.

Пьетро Радоя, старший специалист BNEF по солнечной энергии, отмечает: «Инвестиции в солнечную энергию в Испании в 2019 году в размере 6 миллиардов долларов впечатляют, потому что эти проекты строятся с рекордно низкой стоимостью за мегаватт. Разработчики возводят фотоэлектрические парки с низкими тарифами, установленными на государственных аукционах или, во все большей степени, без каких-либо субсидий».

Великобритания инвестировала 5,3 миллиарда долларов (самый низкий показатель с 2007 года), что не помешало «чистой» электроэнергии обойти углеводороды в выработке электроэнергии. Германия инвестировала в ВИЭ на 30% меньше, чем годом ранее — 4,4 миллиарда долларов, что является самым низким показателем в 2004 года.

Представленные здесь цифры BNEF включают в себя исключительно инвестиции в объекты генерации, они не включают вложения в НИОКР, в специализированные компании посредством размещения акций, сделки на рынке венчурного и частного капитала.

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