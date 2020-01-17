Рухани заявил, что Иран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения

Иран больше не придерживается обязательств, наложенных ядерным соглашением с мировыми государствами, продолжает обогащение урана и делает это в больших объемах, чем до подписания соглашения.

Об этом заявил лидер Ирана Хасан Рухани, передает Middle East Online.

«Сегодня у нас нет никаких ограничений в сфере ядерной энергетики… Наше ежедневное обогащение урана выше, чем до соглашения», — сказал Рухани.

По его словам, давление на Иран выросло, но страна продолжает развиваться.

Сейчас Иран производит обогащенный уран более 3,67%, установленных соглашением, и не придерживается лимита 300 кг, наложенных на его запасы обогащенного урана.

Рассказывая о больших объемах, Рухани не уточнил, производит ли теперь Иран большее количество обогащенного урана, или обогащает руду изотопами урана 235 на более высоком уровне, чем до соглашения.

Читайте в «Терминале» еще, генеральный директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана заявил, что потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в настоящее время составляет 400 миллионов долларов в год.