Рухани заявил, что Иран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , , ,

Рухани заявил, что Иран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения

Иран больше не придерживается обязательств, наложенных ядерным соглашением с мировыми государствами, продолжает обогащение урана и делает это в больших объемах, чем до подписания соглашения.

Об этом заявил лидер Ирана Хасан Рухани, передает Middle East Online.

«Сегодня у нас нет никаких ограничений в сфере ядерной энергетики… Наше ежедневное обогащение урана выше, чем до соглашения», — сказал Рухани.

По его словам, давление на Иран выросло, но страна продолжает развиваться.

Сейчас Иран производит обогащенный уран более 3,67%, установленных соглашением, и не придерживается лимита 300 кг, наложенных на его запасы обогащенного урана.

Рассказывая о больших объемах, Рухани не уточнил, производит ли теперь Иран большее количество обогащенного урана, или обогащает руду изотопами урана 235 на более высоком уровне, чем до соглашения.

Читайте в «Терминале» еще, генеральный директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана заявил, что потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в настоящее время составляет 400 миллионов долларов в год.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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