Total перенесет финансовый центр из Лондона в Париж после Brexit

Генеральный директор Total Патрик Пуянне объявил о планах компании перенести свой центр финансовых операций из Лондона обратно в Париж, в «сердце экономической и финансовой системы Европы», к концу 2020 г. Это решение затронет 60-70 рабочих мест в компании.

Об этом пишут «Вести».

«Total вернет свои деньги обратно в Париж», — заявил Пуянне на финансовой конференции во французской столице во вторник. Позже он написал в Twitter, что это было «логичным решением», учитывая решение Великобритании выйти из Европейского союза. Пуянне отметил, что с юридической точки зрения «это мало что меняет», но Total надеется подать сигнал, что Париж является привлекательным местом для бизнеса.

«Я думаю, это хорошо, что крупные европейские группы демонстрируют свою веру в Европу», — сказал он на конференции Euronext в Париже.

Решение Total покинуть город вновь вызовет сомнения в том, сможет ли Лондон сохранить свои позиции в качестве важнейшего финансового центра Европы на фоне конкуренции со стороны Парижа и Франкфурта.

Неопределенность, связанная с Brexit, оказала значительное негативное влияние на экономику Великобритании.

Ранее «Терминал» писал, французская нефтегазовая компания Total за первые девять месяцев 2019 года сократила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 8,667 миллиарда долларов.