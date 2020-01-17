Total перенесет финансовый центр из Лондона в Париж после Brexit

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: ,

Total перенесет финансовый центр из Лондона в Париж после Brexit

Генеральный директор Total Патрик Пуянне объявил о планах компании перенести свой центр финансовых операций из Лондона обратно в Париж, в «сердце экономической и финансовой системы Европы», к концу 2020 г. Это решение затронет 60-70 рабочих мест в компании.

Об этом пишут «Вести».

«Total вернет свои деньги обратно в Париж», — заявил Пуянне на финансовой конференции во французской столице во вторник. Позже он написал в Twitter, что это было «логичным решением», учитывая решение Великобритании выйти из Европейского союза.   Пуянне отметил, что с юридической точки зрения «это мало что меняет», но Total надеется подать сигнал, что Париж является привлекательным местом для бизнеса.
«Я думаю, это хорошо, что крупные европейские группы демонстрируют свою веру в Европу», — сказал он на конференции Euronext в Париже.
Решение Total покинуть город вновь вызовет сомнения в том, сможет ли Лондон сохранить свои позиции в качестве важнейшего финансового центра Европы на фоне конкуренции со стороны Парижа и Франкфурта.
Неопределенность, связанная с Brexit, оказала значительное негативное влияние на экономику Великобритании.
Ранее «Терминал» писал, французская нефтегазовая компания Total за первые девять месяцев 2019 года сократила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 8,667 миллиарда долларов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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