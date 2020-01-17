Volkswagen купит 20% акций китайского производителя батарей

Volkswagen намерен купить 20% акций китайской Guoxuan High-Tech Co Ltd.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

При капитализации производителя батарей в $2,8 млрд сумма сделки оценивается примерно в $560 млн.

Компания, зарегистрированная в Шэньчжэне, производит аккумуляторы для электрических и гибридных автомобилей. Первая для Volkswagen сделка на рынке батарей для электромобилей делает европейский автоконцерн крупнейшим западным держателем акций Guoxuan High-Tech.

Reuters сообщает, что стороны уже согласовали условия сделки и договор будет заключен после вступления в силу новых регуляторных правил КНР. Они снижают срок, в течение которого мажоритарные акционеры не смогут проводить операции с ценными бумагами.

Volkswagen намерен к 2025 г. продать 1,5 млн электрических и гибридных автомобилей в Китае. Правительство Китая финансово поддерживает производителей электромобилей, однако действующая программа субсидирования должна завершиться к концу 2020 г. В последний раз уровень господдержки отрасли был снижен в июле 2019 г., что привело к первому за два года падению продаж электрических авто. Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй объявил, что в этом году производители могут не ждать июльских снижений, передавал 11 января Reuters со ссылкой на агентство Beijing News.

Читайте в «Терминале», yемецкий автопроизводитель Volkswagen запустил собственное производство аккумуляторов для электромобилей. Пилотное производство, которое будет выпускать небольшие партии батарей, было запущено в понедельник в Зальцгиттере (федеральная земля Нижняя Саксония). В компании рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведской компанией Northvolt развернуть массовое производство аккумуляторов.