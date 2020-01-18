АМКУ вимагає від теплопостачальних компаній зниження нарахувань споживачам за опалення та гарячу воду

Антимонопольний комітет України рекомендував тепловикам знизити нарахування для споживачів за опалення та гарячу воду.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

“Хто отримав рекомендації? Теплопостачальні компанії, органи місцевого самоврядування. Що повинні зробити? Вжити заходи щодо: зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду протягом опалювального періоду 2019/2020 року, у зв’язку зі зменшенням ціни на природний газ; забезпечення своєчасного інформування споживачів про здійснені заходи щодо зміни розміру нарахувань за опалення і гарячу воду; здійснення в повному обсязі перерахунків усім категоріям споживачів за ненадані, надані не в повному обсязі та/або невідповідної якості послуги, враховуючи умови аномально теплої зими”, — сказано у повідомленні.

Так, підставою до зниження є зменшення ціни на газ.

“Підстава для зниження нарахувань є зниження на понад 20 % ціни на природний газ, що є основною складовою собівартості теплової енергії. Коли? Щомісяця, починаючи з січня 2020 року і до закінчення опалювального періоду”, — сказано у повідомленні.