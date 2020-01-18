Оксана Сіцькова — новий керівник «Південукргеології»

14 січня представили нового очільника казенного підприємства «Південукргеологія».

Про це повідомляється на сайті Державної служби геології та надр.

Його очолила Оксана Сіцькова, досвідчений юрист, кризовий менеджер, яка більше десяти років займала керівні посади у галузі енергетичної та транспортної інфраструктури.

Голова Держгеонадр поставив новому генеральному директору завдання у найкоротші терміни вивести підприємство із важкого фінансового стану, стабілізувати його роботу і зберегти багаторічні напрацювання колективу «Південукргеології».

Нагадаємо, тривалий час посада керівника на підприємстві лишалась вакантною, його обов‘язки тимчасово виконував Олександр Чайка.