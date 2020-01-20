2020-01-20: Цены на нефть растут на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране, пишет «Investing.com».

Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке — Бадра — также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

«Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке, — отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. — События в Ираке потенциально являются еще более серьезными».

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составляет $65,65 за баррель, что на $0,80 (1,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Фьючерс на на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,64 (1,09%) — до $59,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

На прошлой неделе цена Brent опустилась на 0,2%, WTI — почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.