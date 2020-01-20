2020-01-20: Тернопольская область лидирует в снижении цен на ДТ

20 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Тернопольской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Тернопольская область заняла 20-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Сумской (26,01 грн/л), Винницкой(26,12 грн/л) и Волынской (26,2 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Тернопольской области за день составило 0,22 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,74 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,55 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 21 и 22 декабря и составляла 28,29 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (23.99)

Укр-Петроль (24.4)

Маркет (24.95)

SUN OIL (24.99)

ВВА (25.5)

ANP (26.0)

Авиас (26.0)

Укрнафта (26.0)

Авиас Плюс (26.0)

AMIC (26.79)

Розничные цены на ДТ на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 23,99 грн/л. до максимальных 29,49 грн/л.