2020-01-20: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 января 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-3.0 коп/л) до 25.54 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 27.01 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 января 2020 г. подешевел на 0.12% (-1.0 коп/л) до 12.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.54 21.00 -0.10 -1.68 Бензин А-95 евро 27.01 21.00 -0.09 -1.70 Дизельное топливо Евро 26.53 22.03 -0.06 -1.19 Сжиженный газ 12.55 11.00 -0.12 -0.24

Для справки :

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