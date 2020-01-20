2020-01-20: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 20 января 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-3.0 коп/л) до 25.54 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 27.01 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 20 января 2020 г. подешевел на 0.12% (-1.0 коп/л) до 12.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.54
|21.00
|-0.10
|-1.68
|Бензин А-95 евро
|27.01
|21.00
|-0.09
|-1.70
|Дизельное топливо Евро
|26.53
|22.03
|-0.06
|-1.19
|Сжиженный газ
|12.55
|11.00
|-0.12
|-0.24
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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