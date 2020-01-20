Беларусь завершила ремонт на нефтепроводе Дружба

Беларусь завершила ремонтные работы на участке Мозырь-Брест-3 нефтепровода Дружба.

Об этом пишет «Investing.com», ссылаясь на представителя белорусского оператора Гомельтранснефть Дружбы.

«Начатые 14 января ремонтные работы на участке Мозырь-Брест-3″ нефтепровода «Дружба» завершены. Прокачка нефти в направлении Польши восстановлена в полном объеме», — сообщил представитель оператора.

На период ремонтных работ прокачка нефти в направлении Польши была снижена до 70.000 тонн в сутки.

Гомельтранснефть Дружба планирует ежемесячно проводить ремонты нефтепровода, которые будут приводить к снижению давления и частичной остановке транзита.

«Терминал» писал, в нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода. Его распространение контролируется международным соглашением.