Британия планирует прекратить инвестиции в зарубежные угольные шахты и электростанции

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , , , ,

Британия планирует прекратить инвестиции в зарубежные угольные шахты и электростанции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (20-01-2020) проведет первый в истории британо-африканский инвестиционный саммит, на котором объявит, что Соединенное Королевство больше не будет осуществлять прямых инвестиций в разработку угольных месторождений и работающие на угольном топливе электростанции за рубежом.

Об этом говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьера.

В саммите примут участие 21 африканская страна (прибудут, в частности, президенты Египта, Нигерии, Кении, Ганы и Руанды) и африканские компании.

«На саммите будет объявлено о многомиллиардных сделках, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест и росту экономики во всех частях Соединенного Королевства и Африки и которые пойдут на пользу ряду британских компаний – от семейных фирм до крупных международных компаний», — говорится в сообщении.

Джонсон, выступая перед участниками форума, призовет их воспринимать Великобританию как своего ключевого партнера.

«На саммите премьер-министр объявит об окончании поддержки Великобританией разработки угольных месторождений и угольных электростанций за рубежом и завершении официальной программы прямой помощи, инвестиций и экспортного кредитования. Это объявление является частью более широкого стремления Великобритании использовать свой опыт для того, чтобы помочь Африке перейти от горючих ископаемых к возобновляемым надежным источникам чистой энергии. В 2019 году Великобритания рекордные 83 дня не производила электричество из угля. Также Британия является первой крупной экономикой, поставившей своей целью достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. В Глазго в этом году пройдет саммит ООН по вопросам климатических изменений», — сообщила канцелярия премьера.

Джонсон также встретится с молодыми предпринимателями из Великобритании и Африки.

В конференции примут участие глава МИД Доминик Рааб, министр по международному развитию Алок Шарма, министр торговли Элизабет Трасс и министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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