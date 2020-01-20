«Донбассэнерго» планирует к июлю завершить автоматизацию процессов техобслуживания и ремонта Славянской ТЭС

ПАО «Донбассэнерго» к июлю 2020 года планирует завершить внедрение единой автоматизированной системы управления основными производственными фондами Славянской ТЭС.



«Данная система обеспечивает повышение отдачи производственных фондов на единицу инвестированного капитала, а также позволяет повысить общую эффективность управления бизнесом», — говорится в пресс-релизе.

В компании обращают внимание, что естественное устаревание основных производственных фондов ТЭС, отметившей в минувшем году 65-летие, приводит к увеличению количества поломок, неисправной работе парка оборудования и, как следствие, росту затрат.

Внедренный модуль управления ресурсами станции и статистического анализа будет способствовать снижению количества восстановительных ремонтов. На основании имеющейся статистики по планово-предупредительным ремонтам определяется экономическая целесообразность использования того или иного оборудования, принимается решение о продолжении эксплуатации старого или приобретении нового оборудования, уточняется в релизе.

«Планово-предупредительные ремонты уже планируются, исходя из сроков работы оборудования… В целом снижается риск аварийности станции, повышается надежность оборудования, уменьшается время внеплановых простоев, сокращаются трудозатраты», — резюмируют в «Донбассэнерго».