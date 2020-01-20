«Донбассэнерго» планирует к июлю завершить автоматизацию процессов техобслуживания и ремонта Славянской ТЭС

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , ,

«Донбассэнерго» планирует к июлю завершить автоматизацию процессов техобслуживания и ремонта Славянской ТЭС

ПАО «Донбассэнерго» к июлю 2020 года планирует завершить внедрение единой автоматизированной системы управления основными производственными фондами Славянской ТЭС.

«Данная система обеспечивает повышение отдачи производственных фондов на единицу инвестированного капитала, а также позволяет повысить общую эффективность управления бизнесом», — говорится в пресс-релизе.

В компании обращают внимание, что естественное устаревание основных производственных фондов ТЭС, отметившей в минувшем году 65-летие, приводит к увеличению количества поломок, неисправной работе парка оборудования и, как следствие, росту затрат.

Внедренный модуль управления ресурсами станции и статистического анализа будет способствовать снижению количества восстановительных ремонтов. На основании имеющейся статистики по планово-предупредительным ремонтам определяется экономическая целесообразность использования того или иного оборудования, принимается решение о продолжении эксплуатации старого или приобретении нового оборудования, уточняется в релизе.

«Планово-предупредительные ремонты уже планируются, исходя из сроков работы оборудования… В целом снижается риск аварийности станции, повышается надежность оборудования, уменьшается время внеплановых простоев, сокращаются трудозатраты», — резюмируют в «Донбассэнерго».

Автор:

(Всего статей: 7623)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: