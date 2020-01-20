Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если давление ЕС будет расти

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , ,

Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если давление ЕС будет расти

Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если давление со стороны Европейского Союза будет расти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера парламента Ирана Али Лариджани.

«Мы открыто заявляем, что если европейские государства по какой-либо причине применят несправедливый подход в использовании механизма урегулирования споров, мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии», — сказал Лариджани.

Отмечается, что Тегеран продолжает постепенно отказываться от своих ядерных обязательств в ответ на санкции, примененные Вашингтоном с момента выхода из ядерного соглашения США в 2018 году. Тегеран на прошлой неделе заявил, что откажется от ограничений по обогащению урана, хотя продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, которое осуществляет политику ядерного пакта. Три европейские страны заявили, что все еще хотят добиться успеха в ядерном соглашении 2015 года и не присоединяются к кампании «максимального давления» со стороны США.

Соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает смягчение санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной деятельности Ирана. Как отмечается, документ подписали пять постоянных членов Совета безопасности ООН, Германия и Европейский союз, но США вышли из соглашения в 2018 году и ввели новые санкции, которые могут помешать фирмам, ведущим бизнес с Ираном.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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