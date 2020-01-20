Катар начал строительство первой солнечной электростанции за $472 млн

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , ,

Катар начал строительство первой солнечной электростанции за $472 млн

Катар приступил к созданию первой в стране солнечной электростанции, которая к 2022 году будет производить около 10% от общего объема электроэнергии, потребляемой страной.

Об этом сообщил госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, пишет Прайм.

Состоялась церемония подписания соглашения о создании солнечной электростанции между катарской госкомпанией по водным ресурсам и электричеству Kahramaa, компаниями Total и японской Marubeni.

«Сегодня мы приступили к созданию первой в Катаре солнечной электростанции мощностью 800 мегаватт. После завершения строительства она будет давать около 10% от всей потребляемой в стране электроэнергии. Развитие солнечной энергетики имеет огромную важность для сохранения окружающей среды и развития «чистых технологий», — сказал госминистр.

Как отметил аль-Кааби, пуск станции планируется в первом квартале 2021 года. Ожидается, что на полную мощность она заработает в начале 2022 года.

Затраты на строительство станции составят 1,7 миллиарда катарских риалов (около 472 миллионов долларов). При этом 60% финансирования возьмет на себя подрядчик Siraj Energy, а 40% — Total вместе с Marubeni.

Аль-Кааби указал, что этот проект согласуется с обещаниями Катара провести экологически чистый чемпионат мира по футболу в 2022 году, поскольку к этому времени использование солнечной энергии в стране должно возрасти в восемь раз.

Он отметил, что это не последний проект с использованием солнечной энергии, который планируется воплотить в жизнь в эмирате.

Ранее Катар отказывался от создания солнечных электростанций, объясняя это нехваткой территории для размещения огромного количества солнечных панелей, а также условиями пустыни с постоянными ветрами, несущими с собой пыль и песок, для чего требуется специальная система очистки солнечных панелей с большими затратами воды.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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