Объёмы зелёного финансирования выросли на 50% и превысили $250 млрд в 2019 г

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , , , , , ,

Объёмы зелёного финансирования выросли на 50% и превысили $250 млрд в 2019 г

Организация Climate Bonds Initiative (Инициатива по климатическим облигациям) подвела финансовые итоги прошедшего года. В 2019 в мире были выпущены облигации и выданы кредиты, которые по международной классификации относятся к категории «зелёных», на общую сумму 254,9 миллиарда долларов США.

Это рекордный показатель, который на 49% превысил уровень 2018 года, в котором с помощью зелёных финансовых инструментов было привлечено 171,1 млрд долларов США. Из общего объёма 2019 года зелёные кредиты составили всего 2,6% ($6,8 млрд), пишут ЭлектроВести.

Данные Climate Bonds показывают, что крупнейшим международным рынком зеленых облигаций в 2019 году был Европейский Союз (ЕС) с годовым объемом выпуска $106,7 млрд. США возглавляют национальный рейтинг с $50,6 млрд. В Китае выпуск составил $30,1 млрд, в идущей на третьем месте Франции $29,5 млрд. Германия, Нидерланды, Швеция, Япония, Италия, Канада и Испания вошли в десятку крупнейших стран по объёмам зелёного долгового финансирования.

Наднациональные компании (международные организации, банки развития) выпустили зелёные облигации на 14,5 млрд долларов США.

В совокупности на долю ЕС, США и Китая приходится 73,5% от общего глобального выпуска зелёных финансовых инструментов.

Крупнейшими эмитентами в 2019 году стали: американская Fannie Mae ($22,8 млрд), немецкий KFW ($9,02 млрд), Государственное казначейское агентство Нидерландов ($6,66 млрд), Французская Республика ($6,57 млрд) и Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC), привлёкший $5,85 млрд.

Крупнейшая сделка 2019 года: выпуск зелёных облигаций Государственным казначейским агентством Нидерландов на 5,99 млрд евро ($6,66 млрд).

Привлечённые средства от выпуска зелёных облигаций/займов в мире были направлены на финансирование зелёной энергетики (31,5%), энергоэффективность зданий (29,3%), в транспортный сектор (20,2%).

Суверенные зеленые облигации в 2019 году были выпущены двенадцатью странами/регионами. Их сумма составила чуть более 25,8 млрд долларов США (10% от общего объема эмиссии).

Climate Bonds Initiative прогнозирует на 2020 год выпуск зелёных облигаций займов на уровне 350-400 млрд долларов США.

«Терминал» писал, меры по переходу на экологически чистую экономику позволят к 2030 году создать 24 млн новых рабочих мест. К такому выводы пришли авторы доклада Международной организации труда (МОТ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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