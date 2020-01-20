ООН обеспокоена закрытием нефтяных портов в Ливии

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , ,

ООН обеспокоена закрытием нефтяных портов в Ливии

ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии.

Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш, пишет Прайм.

«Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», — заявил Гутерреш.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Ранее «Терминал» писал, Ливия увеличивает добычу нефти на двух месторождениях. Об этом говорится в сообщении государственного производителя энергии — Национальной нефтяной компании Ливии (NOC). По информации NOC, компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) увеличила объемы добычи на нефтяном месторождении Nafoura (Нафура) на 5925 баррелей в сутки после успешного запуска скважины Y3.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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