ООН обеспокоена закрытием нефтяных портов в Ливии

ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии.

Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш, пишет Прайм.

«Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», — заявил Гутерреш.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Ранее «Терминал» писал, Ливия увеличивает добычу нефти на двух месторождениях. Об этом говорится в сообщении государственного производителя энергии — Национальной нефтяной компании Ливии (NOC). По информации NOC, компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) увеличила объемы добычи на нефтяном месторождении Nafoura (Нафура) на 5925 баррелей в сутки после успешного запуска скважины Y3.