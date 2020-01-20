Следующая встреча ОПЕК+ пройдет в марте — Баркиндо

Следующая встреча ОПЕК+ пройдет в марте, никто из участников сделки не просил о переносе.

Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«В марте. У нас не было никаких просьб о переносе встречи ни от каких участников», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность переноса встречи на июнь.

По словам Баркиндо, он рассчитывает, что Александр Новак сохранит пост главы Минэнерго РФ и продолжит играть связующую роль в ОПЕК+.

«Александр Новак был надежным связующим мостом между странами ОПЕК и не-ОПЕК в соглашении о сделке. Он играл лидирующую роль в ОПЕК+, он очень уважаем всеми нами, на него можно положиться. Мы все с нетерпением ждем, что он продолжит играть роль, которую играл в последние несколько лет в интересах всех: и стран-производителей, и стран-потребителей нефти», — сказал Баркиндо.

«Очень важно, чтобы Александр Новак продолжил играть лидирующую роль в ОПЕК+. Она важна не только для России, но и для нас», — заявил Баркиндо.

Ранее «Терминал» писал, консультации в ОПЕК+ о том, чтобы отложить решение вопроса о судьбе сделки по сокращению добычи нефти с марта на июнь 2020 года, начались между ведущими странами-участницами соглашения.