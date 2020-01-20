У берегов Великобритании началось строительство крупнейшей в мире ветряной электростанции

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , , ,

У берегов Великобритании началось строительство крупнейшей в мире ветряной электростанции

Британская энергетическая компания SSE Renewables сообщила о начале строительства морской ветряной электростанции Dogger Bank Wind Farms в Северном море, которая, по словам создателей, должна стать крупнейшей подобной электростанцией в мире.

SSE Renewables управляет проектом совместно с норвежской энергетической компанией Equinor.

Электростанция, строительство которой ведется у берегов Йоркшира, будет состоять из трех площадок мощностью 1,2 ГВт каждая, то есть общая мощность электростанции составит около 3,6 ГВт. По оценкам SSE, электроэнергии, вырабатываемой Dogger Bank Wind Farms, будет достаточно для снабжения 4,5 млн домов в год. Электростанция будет оснащена ветрогенераторами GE Haliade-X мощностью 12 МВт.

У берегов Великобритании уже находится довольно много ветряных электростанций, в том числе одна из крупнейших Walney Extension, открытая в 2018 году. По данным организации WindEurope, в общей сложности в 2018 году в Европе было введено в строй 409 ветрогенераторов, средняя мощность ветрогенератора составила 6,8 МВт.

Читайте в «Терминале» еще, власти Великобритании объявили, что инвестируют 220 млн фунтов ($278 млн) в проект термоядерной электростанции. Страна собирается уже через 20 лет построить первый сферический токмак для производства энергии (STEP).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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