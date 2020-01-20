У берегов Великобритании началось строительство крупнейшей в мире ветряной электростанции

Британская энергетическая компания SSE Renewables сообщила о начале строительства морской ветряной электростанции Dogger Bank Wind Farms в Северном море, которая, по словам создателей, должна стать крупнейшей подобной электростанцией в мире.

SSE Renewables управляет проектом совместно с норвежской энергетической компанией Equinor.

Электростанция, строительство которой ведется у берегов Йоркшира, будет состоять из трех площадок мощностью 1,2 ГВт каждая, то есть общая мощность электростанции составит около 3,6 ГВт. По оценкам SSE, электроэнергии, вырабатываемой Dogger Bank Wind Farms, будет достаточно для снабжения 4,5 млн домов в год. Электростанция будет оснащена ветрогенераторами GE Haliade-X мощностью 12 МВт.

У берегов Великобритании уже находится довольно много ветряных электростанций, в том числе одна из крупнейших Walney Extension, открытая в 2018 году. По данным организации WindEurope, в общей сложности в 2018 году в Европе было введено в строй 409 ветрогенераторов, средняя мощность ветрогенератора составила 6,8 МВт.

Читайте в «Терминале» еще, власти Великобритании объявили, что инвестируют 220 млн фунтов ($278 млн) в проект термоядерной электростанции. Страна собирается уже через 20 лет построить первый сферический токмак для производства энергии (STEP).