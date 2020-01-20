В Давосе ДТЭК проводит круглый стол в поддержку «Европейского зеленого договора»

Обновлено: Январь 20, 2020. Тэги: , ,

В Давосе ДТЭК проводит круглый стол в поддержку «Европейского зеленого договора»

23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе ДТЭК проведет круглый стол «Европейский зеленый договор – какой вклад может сделать энергетический сектор Украины?»

Об этом пишет пресслужба ДТЭК.

«Европейский зеленый договор» (Green Deal), который был принят Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Одно из приоритетных заданий этого договора – достижение углеродной нейтральности до 2050 года.
«Сегодня об Украине много говорят в мире. Мы хотим и можем рассказать миру свои истории успехов, которые построены на европейских ценностях и являются примерами ответственного ведения бизнеса. Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Deal», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Украина через увеличение в энергобалансе части возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, развитие ответственного потребления и построение клиентоориентированной энергетики может сделать существенный вклад в достижение целей Green Deal.

В 2020 году Всемирный экономический форум в Давосе соберет лидеров со всего мира на юбилейную 50 встречу. ДТЭК стал единственной энергетической компанией, которая представляет украинский бизнес-сектор на форуме.

Автор:

(Всего статей: 7627)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: