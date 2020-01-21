2020-01-21: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром изменились в цене до 64,75 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,27 доллара за баррель, потеряв 0,46%.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне смягчения опасений инвесторов о сбоях поставок после объявления Ливией форс-мажора на двух крупных месторождениях, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки к 8:40 МСК снизились на 0,74% до $64,72 за баррель, в то время как торговалась по $58,27 за баррель, сбавив 0,46%.

«Каждый раз, когда происходит крупное геополитическое событие, рынок подскакивает, но все смотрят на это, как на… возможность для продажи», — сказал Тони Нанан, специалист по управлению рисками на нефтяном рынке в Mitsubishi Corp в Токио.

Участники саммита, посвященного урегулированию ливийского конфликта, в воскресенье договорились о поддержке хрупкого перемирия в стране, но встреча была омрачена блокадой нефтяных месторождений силами командира Халифы Хафтара, которая может резко сократить добычу нефти.

Согласно документу, отправленному нефтяным трейдерам, с которым Рейтер ознакомился в понедельник, Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор на отгрузку нефти с месторождений Эш-Шарара и Эль-Филь.