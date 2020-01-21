2020-01-21: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

21 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.76% (-16 коп/л) до 20.90 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.02% (-22 коп/л) до 21.71 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.37% (-8 коп/л) до 21.16 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.90 -0.76 -1.13 2.02 Бензин А-95 евро 21.71 -1.02 -1.47 1.85 Дизельное топливо евро 21.16 -0.37 -1.43 3.52

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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