ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ : Участники рынка слабо понимают системность воздействия на экономику такого инфраструктурного товара, как нефтепродукты — Сапегин

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ : Участники рынка слабо понимают системность воздействия на экономику такого инфраструктурного товара, как нефтепродукты — Сапегин

Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин на странице в Фейсбук высказал мнение о том, приведут ли пошлины на российское дизтопливо и автогаз к дефициту ресурса и росту цен на нефтепродукты.

Эксперт критично заметил, что это гадание на кофейной гуще: пошлины приведут к дефициту ресурса или не приведут, приведут к росту цен на нефтепродукты, или нет.

«Проблему вижу в отсутствии понимания участниками рынка системности воздействия на экономику такого инфраструктурного товара, как нефтепродукты. Как следствие этой проблемы — отсутствие культуры научного обоснования последствий принятия управленческих решений по изменению законодательной базы», — написал эксперт.

«В результате участники рынка, в своем стремлении оказать решающее влияние на регулятора, соревнуются кто громче крикнет в медиа-рупоры, отстаивая свои частные интересы: производители — поднять свою маржу, импортеры — сохранить свою на прежнем уровне. А что по этому поводу говорят стратегические документы, что важно для экономики, для потребителя, наконец, даже не вспоминают»,- заметил Сергей Сапегин.

Ранее «Терминал» писал, «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Укргазвыдобування» требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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