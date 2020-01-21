ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ : Участники рынка слабо понимают системность воздействия на экономику такого инфраструктурного товара, как нефтепродукты — Сапегин

Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин на странице в Фейсбук высказал мнение о том, приведут ли пошлины на российское дизтопливо и автогаз к дефициту ресурса и росту цен на нефтепродукты.



Эксперт критично заметил, что это гадание на кофейной гуще: пошлины приведут к дефициту ресурса или не приведут, приведут к росту цен на нефтепродукты, или нет.

«Проблему вижу в отсутствии понимания участниками рынка системности воздействия на экономику такого инфраструктурного товара, как нефтепродукты. Как следствие этой проблемы — отсутствие культуры научного обоснования последствий принятия управленческих решений по изменению законодательной базы», — написал эксперт.

«В результате участники рынка, в своем стремлении оказать решающее влияние на регулятора, соревнуются кто громче крикнет в медиа-рупоры, отстаивая свои частные интересы: производители — поднять свою маржу, импортеры — сохранить свою на прежнем уровне. А что по этому поводу говорят стратегические документы, что важно для экономики, для потребителя, наконец, даже не вспоминают»,- заметил Сергей Сапегин.

Ранее «Терминал» писал, «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Укргазвыдобування» требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз.