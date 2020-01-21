«Киевтеплоэнерго» вложит 120 млн грн в модернизацию столичных ТЭЦ в 2020 году

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , ,

«Киевтеплоэнерго» вложит 120 млн грн в модернизацию столичных ТЭЦ в 2020 году

КП «Киевтеплоэнерго» намерено в текущем году модернизировать столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 5 и № 6, вложив в ремонт 120 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы КП, это предусмотрено инвестпрограммой «Киевтеплоэнерго», согласованной Министерством угольной промышленности и одобренной постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), № 3239 от 24 декабря 2019 года.

За эти средства, в частности, будет выполнен техническое переоснащение систем контроля, управления и автоматического регулирования энергоблоков № 1 и № 2 на ТЭЦ-5, а также реконструкция оборудования и техническое перевооружение цехов и отделов на обеих ТЭЦ.

«Модернизация ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 является важной предпосылкой эффективной работы и конкурентоспособности киевских ТЭЦ в условиях работы нового рынка электроэнергии, который начал работу в Украине 1 июля 2019 года», — цитирует пресс-служба слова директора структурного подразделения «Киевские ТЭЦ» КП «Киевтеплоэнерго» Александра Шевченко.

В сообщении отмечается, что 2019 году на модернизацию ТЭЦ было направлено более 100 млн грн. В том числе, за эти средства был начат ремонт градирни на ТЭЦ-6, который обеспечивает охлаждение технической воды, а также проведен ремонт водогрейного котла на ТЭЦ-5. Кроме того, было осуществлено техническое переоснащение информационно-вычислительной системы четырех энергоблоков на ТЭЦ-5 и энергоблока № 2 на ТЭЦ-6 на базе программы SCADA.

«Терминал» писал, власти Киева планируют создать наблюдательные советы в ряде коммунальных предприятий, в частности, в «Киевтеплоэнерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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