Коболев и набсовет «Нафтогаза» обсуждают возможность продления контракта

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления истекающего в конце марта 2020 года контракта.

«С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен», – сообщил Коболев в эфире телеканала «Украина 24″.

Как сообщала Энергореформа, 20 марта 2019 года возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом Кабинет министров с 23 марта 2019 года по 22 марта 2020 года продлил контракт с главой правления «Нафтогаза» Коболевым.

Перед этим, 6 марта, Кабмин внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины», наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления набсовета. Согласно постановлению №226 от 6 марта 2019 года, соответствующие изменения внесены в положения о собрании акционеров и правлении новой редакции устава.

Окружной админсуд Киева 14 мая 2019 года в обеспечение иска Федерации работодателей нефтегазовой отрасли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров «Нафтогаза» по части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании. В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер. Кабмин, в свою очередь, обратился с жалобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.