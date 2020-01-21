Резюме від Олексія Хабатюка із презентації Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року

Коротке резюме із презентації Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, яка відбулась в Мінекоенерго.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник начальника департаменту енергоефективності Нафтогаз України Олексій Хабатюк.

1. Визначальна мета Концепції — зменшення обсягу викидів парникових газів (ПГ) з ціллю забезпечити кліматично нейтральну економіку України у 2070 році в соціально прийнятний спосіб.

2. Енергоефективність та ВДЕ визначальні напрямки енергетичного переходу України. Житловий сектор є ключовим в цьому контексті.

3. Значне зростання частки електроенергії в структурі кінцевого споживання. Виробництво електроенергії для задоволення зростаючого попиту – в першу чергу за рахунок ВДЕ (70% в 2050, як яких 15 в.п. із дахових сонячних електростанцій в домогосподарствах та бізнесі) .

4. Відходи – принцип 5R (я не спец в цьому, тому, якщо помилився, поправте)

5. Стале виробництво біомаси, біопалива. Розвиток поглинання СО2 лісами.

6. Електроенергетика:

— Вугілля: просто повторю оригінал «паралельні процеси модернізації, скорочення викидів ПГ та поступового скорочення вугільної генерації шляхом соціальної прийнятності». До 2050 вугільних ТЕС немає бути

— Газ: високоманеврові потужності (із подальшим заміщення синтетичними газами із ВДЕ)

— ВДЕ: ключове джерело по енергії – 70% в 2050. Гідро – без деталей, але із зазначенням, що із збереженням частки в електробалансі приблизно на поточному рівні.

— Атомна енергетика: зниження частки до 20-25% . І знову мовою оригіналу «можливо, новими технологіями ядерної енергетики»

— Когенерація: збільшення частки із використанням CCS там, де це економічно доцільно.

— Імпорт: не відіграє значної ролі в забезпечені енергією, але є важливим для балансування енергосистеми.

7. Теплоенергетика: ключовий напрямок – когенрація та тригенерація, зокрема, на біомасі та біогазі. Далі цитата мовою оригіналу «на рівні міських систем теплопостачання – перехід до децентралізованих систем з вільним доступом виробників до мереж та розглядати можливість електрифікації систем опалення. При цьому важливо стимулювати запровадження нових технологій геотермальної енергетики, теплових насосів.»

8. Ринки: побудова ринків із високим ступенем відкритості та конкуренції. Перетворення споживачів в прозюмерів. Інтеграція з ринками ЄС. «вільний, недискримінаційний і прозорий доступ третіх сторін до енергетичної інфраструктури»

9. Цінова доступність енергії: «забезпечити соціальну прийнятність «зеленого» енергетичного переходу»

10. Будівлі: в принципі стандартний набір – широкомасштабна термореновація, нові енергоефективні будівлі, підвищення ефективності індивідуального опалення із заміщенням вугілля/газу на енергію із ВДЕ, розвиток СЦТП в містах на основі ВДЕ (див. п. 7), акумулювання енергії на побутовому рівні, освіта та просвіта.

11. Промисловість: ще більш стандартно – знизити енергоємність, використання скидного енергопотенціалу, ВДЕ замість вуглецевоємних, принципи циркулярної економіки.

12. Транспорт: коротко – електрифікація всього, що рухається.

13. Фінанси:

— Скільки: потрібно 5% ВВП до 2070 для досягнення мети (див. п.1).

— Звідки: в основному від приватних інвесторів

— Чому: відмова від будь-яких регульованих цін, RAB, екологічний податок (розширення податкової бази), оподаткування екстерналій, система торгівлі викидами (ETS)

— Державна допомога: пріорітети — прямі субсидій та фіскальні стимули в енергоефективність у будівлях (зокрема, публічних), «зелений» транспорт, науково-дослідні розробки, підтримка експорту послуг.

По інших напрямках буду доповнювати. Можливі неточності.