Україна стане кліматично нейтральною країною — Мінекоенерго

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: ,

Україна стане кліматично нейтральною країною — Мінекоенерго

У міністерстві енергетики та захисту довкілля презентували стратегію переходу України на «зелену» енергетику протягом наступних 30 років. Основна мета – знизити викиди парникових газів шляхом екоцентричного підходу до споживання енергії та ресурсів.

Про це під час самої презентації повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Сергій Масліченко.

«Ми бачимо вплив зміни клімату, як на оточуюче середовище, так і на бізнес і по-іншому плануємо стратегію. Це більше всеохоплююча стратегія зеленого підходу, де в центрі ставимо екологію, екоцентричність. Вона охоплює всі галузі: господарство, промисловість, будівельний та транспортний сектор», — розповів Масліченко.

Він також зазначив, що все це — пов’язані речі, адже там, де є споживання енергоресурсів, є й вплив на навколишнє середовище.

«Основна мета – це зниження парникових газів, — повідомив заступник міністра. Ми ставимо собі за мету, до 2070 року стати кліматично нейтральними (досягти нульового рівня викидів парникових газів – ред.)».

Так, згідно з даними презентації, досягти цього планують такими шляхами:

  • поширенням електротранспорту;
  • зменшенням відходів;
  • підтримкою науково-дослідних робіт та інновацій з акумулювання електроенергії, виробництвом та зберіганням зеленого водню;
  • управлінням попитом на розумні рамки;
  • впровадженням більшого числа відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

«Важливе соціальне прийняття цих змін. Ми переконані, що ці зміни дозволять зменшити енергетичну бідність, дозволять створити нові індустрії, робочі місця, все це вплине на зростання доходів, добробут, а головне – здоров’я», — переконаний Масліченко.

Читайте в «Терміналі» ще, до 2050 року рівень відновлюваних джерел в Україні становитиме порядком 70%, а рівень атомної генерації – 20-25%. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час презентації проекту Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року.

Автор:

(Всего статей: 7636)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: