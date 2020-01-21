«Укрнафта», «Укртатнафта» та «Укргазвидобування» вимагають упровадження мит у 8,46% на російське дизпальне й автогаз

ПАТ «Укрнафта», АТ «Укртатнафта» і АТ «Укргазвидобування» звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за фактом антиконкурентних дій при постачаннях в Україну російського дизельного пального та скрапленого газу, й вимагають упровадження на них мит розміром 8,46%.

Про це повідомила прес-служба «Укртатнафти».

«Українські виробники наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46%», — зазначено в повідомленні.

У заяві зазначається, що порушення правил міжнародної торгівлі під час постачань російських нафтопродуктів полягає в тому, що в Росії за схемою повернення з бюджету акцизів виробникам компенсують витрати, пов’язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів, що, на думку заявників, є субсидуванням і порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

За рахунок субсидування частка російських нафтопродуктів у загальній структурі імпорту України дизельного пального досягла на сьогодні 47%, скрапленого газу — 55%.

Заявники стверджують, що введення мит не призведе до дефіциту зрідженого газу та дизпального, а також зростання цін, оскільки внутрішнє виробництво, імпорт з Білорусі, Литви та Польщі, а також морські постачання є конкурентними.

«Введення мит призведе до перерозподілу сегментів ринку від російських постачальників на користь виробників із інших країн і сприятиме зростанню внутрішнього виробництва та зниженню собівартості українських нафтопродуктів», — зазначено в заяві «Укртатнафти».