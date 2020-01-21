«Укрнафта», «Укртатнафта» та «Укргазвидобування» вимагають упровадження мит у 8,46% на російське дизпальне й автогаз

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , , , , ,

«Укрнафта», «Укртатнафта» та «Укргазвидобування» вимагають упровадження мит у 8,46% на російське дизпальне й автогаз

ПАТ «Укрнафта», АТ «Укртатнафта» і АТ «Укргазвидобування» звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за фактом антиконкурентних дій при постачаннях в Україну російського дизельного пального та скрапленого газу, й вимагають упровадження на них мит розміром 8,46%.

Про це повідомила прес-служба «Укртатнафти».

«Українські виробники наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46%», — зазначено в повідомленні.

У заяві зазначається, що порушення правил міжнародної торгівлі під час постачань російських нафтопродуктів полягає в тому, що в Росії за схемою повернення з бюджету акцизів виробникам компенсують витрати, пов’язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів, що, на думку заявників, є субсидуванням і порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

За рахунок субсидування частка російських нафтопродуктів у загальній структурі імпорту України дизельного пального досягла на сьогодні 47%, скрапленого газу — 55%.

Заявники стверджують, що введення мит не призведе до дефіциту зрідженого газу та дизпального, а також зростання цін, оскільки внутрішнє виробництво, імпорт з Білорусі, Литви та Польщі, а також морські постачання є конкурентними.

«Введення мит призведе до перерозподілу сегментів ринку від російських постачальників на користь виробників із інших країн і сприятиме зростанню внутрішнього виробництва та зниженню собівартості українських нафтопродуктів», — зазначено в заяві «Укртатнафти».

Автор:

(Всего статей: 7638)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: