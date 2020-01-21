В 2020 году прогноз по инвестированию в проект «Южный газовый коридор» составит $181 млн

В 2020 году прогноз по инвестированию в проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) со стороны азербайджанского ЗАО «Южный газовый коридор» составляет примерно $181 млн.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, пишет АНГИ.

По его словам, на сегодняшний день ЗАО «Южный газовый коридор» инвестировало примерно $9,9 млрд в проекты ЮГК, используя доходы с проектов, уставной капитал и заёмные средства.

«С начала года компания потратила около $400 млн для финансирования своей доли участия в проектах ЮГК. До конца года планируется потратить еще примерно шесть миллионов долларов», — цитирует Ахмедова АНГИ.

Отметим, что «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения «Шах Дениз-2″, через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются – «Шах Дениз-2″, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 млрд кубических метров.