В Україні через 30 років буде 70% «зеленої» енергетики і 20-25% атомної — Оржель

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , ,

В Україні через 30 років буде 70% «зеленої» енергетики і 20-25% атомної — Оржель

До 2050 року рівень відновлюваних джерел в Україні становитиме порядком 70%, а рівень атомної генерації – 20-25%.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час презентації проекту Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року.

«Ми говоримо про те, що до 2050 року, рівень відновлюваних джерел має становити порядком 70%, ми порахували. У нас є різні сценарії реалізації цієї цифри, але головнішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим, не можна зловживати ціною на екологічний кіловат. Треба, щоб споживач сплачував пропорційно, що можливо, є дешевшим, ніж будь-який альтернативний вид генерації, тому, насправді, так вже сталось, що сам ринок визнає цей напрям, як один з економічно доцільних», — розповів Оржель.

Він також зазначив, що в країні має використовуватись вторинна сировина, а підхід до використання ресурсів має бути більш раціональним.

«Це і культура, але це і економіка. З українцями простіше: думаю, вони люблять бути культурними. Можна їх переконати сортувати сміття, дійсно використовувати вторинну сировину, ми маємо чітко і зрозуміло дати економічні моделі. Над цим і будемо працювати», — сказав міністр.

Що стосується атомної генерації, її рівень в енергобалансі буде знижуватися.

«Ми не очікуємо зростання споживання в найближчі роки, зважаючи на фактори енергоефективності, і зважаючи на те, що технології будуть все більш ощадливі. Ми плануємо рівень атомної генерації до 2050 року на рівні 20-25%», — повідомив Оржель.

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  • Олександ Белченко

    Так і буде. Домашні сонячні електростанції зарекомендували себе як чудовий спосіб генерації. До прикладу, станція потужністю в 30 кВт, здатна забезпечити потреби кількох сімей в електроенергії, адже річний виробіток станвитиме біля 35 МВт в рік. Або ж згенеруати річний дохід розміром в 5 тис. $ в рік. Приклади таких станцій — sun-energy.com.ua .

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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