В Україні через 30 років буде 70% «зеленої» енергетики і 20-25% атомної — Оржель

До 2050 року рівень відновлюваних джерел в Україні становитиме порядком 70%, а рівень атомної генерації – 20-25%.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час презентації проекту Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року.

«Ми говоримо про те, що до 2050 року, рівень відновлюваних джерел має становити порядком 70%, ми порахували. У нас є різні сценарії реалізації цієї цифри, але головнішим є те, що цей розвиток має бути економічно обґрунтованим, не можна зловживати ціною на екологічний кіловат. Треба, щоб споживач сплачував пропорційно, що можливо, є дешевшим, ніж будь-який альтернативний вид генерації, тому, насправді, так вже сталось, що сам ринок визнає цей напрям, як один з економічно доцільних», — розповів Оржель.

Він також зазначив, що в країні має використовуватись вторинна сировина, а підхід до використання ресурсів має бути більш раціональним.

«Це і культура, але це і економіка. З українцями простіше: думаю, вони люблять бути культурними. Можна їх переконати сортувати сміття, дійсно використовувати вторинну сировину, ми маємо чітко і зрозуміло дати економічні моделі. Над цим і будемо працювати», — сказав міністр.

Що стосується атомної генерації, її рівень в енергобалансі буде знижуватися.

«Ми не очікуємо зростання споживання в найближчі роки, зважаючи на фактори енергоефективності, і зважаючи на те, що технології будуть все більш ощадливі. Ми плануємо рівень атомної генерації до 2050 року на рівні 20-25%», — повідомив Оржель.