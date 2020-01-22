2020-01-22: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на ДТ

22 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 7-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Сумской (25,99 грн/л), Винницкой (26,12 грн/л) и Волынской (26,2 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,17 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,9 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,6 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была23 декабряи составляла 28,3 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

ВостокГаз (22.42)

PRIME (23.75)

БРСМ-Нафта (24.33)

UPG (24.4)

SUN OIL (24.49)

Маркет (24.95)

Нефтек (25.23)

Speedway (25.49)

SKY (25.5)

Автотранс (26.18)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 22,25 грн/л до максимальных 29,99 грн/л.