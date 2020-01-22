2020-01-22: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром изменились в цене до 64,35 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,34 доллара за баррель, потеряв 0,34%.

Цены на нефть снизились в среду после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало избыток предложения на рынке в первом полугодии, что помогло смягчить опасения о сбоях добычи в Ливии, пишет «Investing.com».

Глава МЭА Фатих Бироль сказал во вторник, что он ожидает профицита нефти на рынке в первом полугодии в размере миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки к 8:49 МСК снизились на 0,37% до $64,35 за баррель, в то время как на — на 0,48% до $58,01 за баррель.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в понедельник объявила форс-мажор на отгрузку нефти с двух крупных месторождений на фоне продолжающегося военного конфликта в стране.